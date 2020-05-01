МВД ЛНР задержало наркоторговца, изъяв у него порядка 5 тыс. доз психотропов на 2 млн руб.

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД ЛНР задержали наркоторговца, изъяв у него порядка 5 тыс. доз психотропных веществ на общую сумму около 2 млн руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Информация о жителе Алчевска, который на протяжении длительного времени распространял тяжелые психотропные и психоактивные вещества, была получена сотрудниками ОБНОН в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление каналов поступления и сбыта наркотиков на территории Республики.

"В ходе разработки установлен гражданин 1967 года рождения, уроженец Старобельска, который прибыл на территорию ЛНР в 2017 году и организовал устойчивый канал сбыта психотропных и психоактивных веществ. Поставки в особо крупных размерах осуществлял лично через различные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что сотрудниками полиции были "установлены десятки потребителей указанных веществ, молодых людей до 25 лет, большинство из которых девушки", а часть выявленных лиц "впервые попробовали наркотики именно из рук злоумышленника".

"Сотрудниками ОБНОН МВД ЛНР проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности фигуранта, зафиксирован факт сбыта психотропного вещества амфетамин в крупном размере и получена доказательственная база", - отметили в ЦОС.

После задержания мужчины по месту его проживания были обнаружены и изъяты психоактивные вещества - соли - массой около 500 грамм и психотропное вещество амфетамин массой около 45 грамм.

"Также были изъяты электронные весы, используемые для взвешивания указанных веществ, денежные средства, полученные злоумышленником в качестве вознаграждения за сбыт запрещенных веществ, а также запал типа УЗРГМ", - добавили в Министерстве.

"Благодаря указанным действиям сотрудников полиции из незаконного оборота изъято порядка 5 000 доз психотропных веществ, сумма которых по ценам черного рынка составляет около 2 млн. рублей", - проинформировали в МВД.

Сотрудниками следственного управления МВД ЛНР по данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 277 Уголовного кодекса (УК) ЛНР. В отношении подозреваемого одним из районных судов ЛНР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Министерстве уточнили, что ответственность за указанное преступление, согласно УК ЛНР, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

27 мая — Луганск