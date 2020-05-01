Почти 2,9 тыс. жителей ЛНР и России приняли участие в онлайн-викторине "Нескучный русский", организованной Министерством образования и науки ЛНР и Республиканским центром развития образования (РЦРО). Об этом сообщили в Минобразования."24 мая, в День славянской письменности и культуры, была проведена онлайн-викторина "Нескучный русский", в которой приняли участие 2872 человека", - говорится в сообщении.На вопросы викторины отвечали представители разных городов и районов ЛНР, а также Уфы, Москвы, Московской и Белгородской областей, Карелии и Крыма."Среди участников викторины учащихся – 1846, педагогические работники – 677, студенты – 163, рабочие – 60, служащие – 44, пенсионеры – 36, домохозяйки – 27, предприниматели – девять, военнослужащие – пять, безработные – пять", - говорится в сообщении.В Министерстве уточнили, что по условиям викторины сертификаты получат 376 (13%) участников, ответивших правильно на 85% заданий."Благодарим всех за участие в онлайн-викторине "Нескучный русский" и поздравляем победителей. Изучая русский язык, мы учимся правильно выражать свои мысли и чувства, понимать других, достигать поставленной цели, а сохраняя родную культуру и чистоту речи, заботимся о своем гармоничном развитии и будущем", - отметили в ведомстве.День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. Праздник известен как день памяти первоучителей славянских народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.27 мая — Луганск