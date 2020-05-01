Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня

"Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки", - заявил мэр.

Фото: АГН «Москва»В Москве с 1 июня продолжат постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, заявил на видеоконференции с Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.Так, градоначальник отметил, что сейчас самое важное — дать москвичам возможность выйти из дома, прогуляться во дворе, парке или сквере, хотя это очень непростое решение для властей.Собянин пообещал, что власти города разработают "максимально простую и доступную схему", и призвал не выходить из дома всем одновременно.Он также сообщил, что в Москве планируется открыть магазины, торгующие непродовольственными товарами, и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом — прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.Отдельно Собянин отметил, что столица полностью готова к репетициям и проведению парада Победы, все организационно-технические мероприятия выверили с Министерством обороны.Путин, в свою очередь, указал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России, число выявленных случаев в столице сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала мая.Он также отметил тот факт, что ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов.В целом президент назвал работу столичных властей по борьбе с коронавирусом, несмотря на неизбежные мелкие сбои, ответственной, продуманной и взвешенной.Путин также поручил Собянину направить бригады московских медиков в регионы, которым нужна поддержка в борьбе с заболеванием: в первую очередь, в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край.Мэр Москвы ответил, что столица уже давно работает с субъектами, ведущие клиники столицы проводят онлайн-консультации.Он также пообещал, что в регионы направят медбригады, а также средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты.