Минтранс сообщил о снятии запрета на движение пригородного транспорта во Фрунзе с 27 мая

Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР сообщило о снятии запрета на движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования пригородного сообщения в направлении поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района.

Ранее ЧСПК приняла решение с 13 мая отменить на большей части территории ЛНР некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы. При этом введенные ранее в связи с угрозой распространения COVID-19 ограничительные меры были сохранены в Свердловске и поселке городского типа Фрунзе. 27 мая ЧСПК решила возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, работу государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ), отменила строгий режим самоизоляции в поселке Фрунзе, но сохранила ограничительные меры в Свердловске.

"В соответствии с решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР, с 23.00 часов 27 мая 2020 года снимается запрет на движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования пригородного сообщения в направлении поселка Фрунзе Славяносербского района в связи с отменой ограничений, введённых на данной территории", - говорится в сообщении.

Ранее главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко заявил о появлении тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в Республике.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,4 млн, из них более 345 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 384 случая заражения коронавирусом, шесть зараженных скончались.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

27 мая — Луганск