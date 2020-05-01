Спасенный ветеринарами косуля Сеня идет на поправку и надеется получить протезы (ФОТО)

Спасенный луганскими ветеринарами самец косули уверенно восстанавливается в зооуголке парка "Юбилейный". Об этом ЛИЦ сообщила начальник станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Луганска Государственной службы ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР Дарья Клименко.Она напомнила, что 24 мая в районе бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ) был найден самец косули, пострадавший от наезда автотранспорта. Его доставили в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали животному профессиональную помощь, а затем передали в зооуголок парка "Юбилейный"."При клиническом осмотре было выявлено, что животное пострадало очень сильно, нанесенные травмы были очень серьезные – был открытый перелом пястных суставов обеих задних конечностей, потеряно много крови. И только благодаря высокой квалификации специалистов животное выжило, сейчас оно в удовлетворительном состоянии, раны заживают, и в дальнейшем будет жить и радовать посетителей зооуголка, - рассказала начальник СББЖ. - Наши специалисты всегда рады помочь пострадавшим животным - это наша работа, это наше призвание".Заведующая государственной ветлечебницей Александровска Лидия Коваленко, которая оперировала косулю, вместе с коллегами ежедневно приезжает в парк, чтобы обработать раны, сделать перевязки и уколы.Она рассказала, что животное проявляет характер, старается снять бинты сразу после процедур. Поэтому для эффективного лечения приходится "брать не только силой, но и лаской"."Специалисты ежедневно проводят клинический осмотр, предоставляют помощь в лечении, чтобы животное выжило и радовало посетителей парка "Юбилейный". Мы ему образно дали имя Сеня, директор зооуголка не возражает, значит, пусть будет Сеня. Аппетит у него нормальный, водичку пьет, нужно только найти специалиста, который сделает для него протезики", - отметила ветеринар.Директор зооуголка Юрий Степаненко рассказал, что основные посетители парка - родители с детьми, проживающие как в Луганске, так и в близлежащих населенных пунктах."У нас здесь и аттракционы, и зооуголок, есть на что посмотреть, пообщаться с животными, даже покормить их можно. И, так как мы напрямую связаны с животными, принять пострадавшую косулю было нашей обязанностью. Мы предоставили помещение, наши сотрудники кормят, ухаживают, пока процесс идет нормально. Но поскольку посетителям будет тяжело смотреть на искалеченное животное, - особенно детям его в таком виде показывать нельзя, – может какой-то умелец откликнется, который сможет придумать какие-то протезы для нашего Семена. Если есть такой человек – то мы всегда будем рады пообщаться, может, животное и станет на ножки", - сказал Степаненко.Он также напомнил, что парк ждет посетителей - сразу после снятия ограничений, установленных в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа.27 мая — Луганск