Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС сняла ограничения на посещение кладбищ Луганска – мэрия

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) на основании решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР сняла ранее установленные ограничения на посещение кладбищ Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

"Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на основании решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР объявила о снятии ограничений относительно посещения кладбищ, находящихся на территории, в границах которой осуществляются полномочия администрации Луганска", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля ЧСПК при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавируса нового типа приняла решение ввести карантин в стационарных отделениях больниц и закрыть для посещения граждан кладбища на период праздничных дней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,4 млн, из них более 345 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 384 случая заражения коронавирусом, шесть заболевших скончались.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу городского общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

27 мая ЧСПК решила возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, работу государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ), отменила строгий режим самоизоляции в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района, но сохранила ограничительные меры в Свердловске.

27 мая — Луганск