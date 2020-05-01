Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него

"Разговоры про провокации не могут быть оправданием. Нужно держать себя в руках", — написал Миронов во "ВКонтакте".

© Фото : МК в ЯрославлеЧиновник из Ростова Великого, глава "Южного водоканала" Игорь Кузнецов плюнул в старосту дома в Ярославле после того, как тот якобы сделал замечание семье за нарушение самоизоляции. Видео инцидента опубликовало издание "МК в Ярославле", передает РИА Новости.На кадрах с камер наблюдения видно начало конфликта. Староста дома Илья Катанов подошел к детской площадке, на которой находилась семья Кузнецова, после чего жена чиновника встала со скамейки и вскоре ушла и увела ребенка. Примерно через минуту туда пришел Кузнецов вместе с семьей и после короткого разговора подошел к сидящему старосте и плюнул ему на голову. Еще через две минуты во двор пришли полицейские.На другом видео запечатлена словесная перепалка между чиновником и старостой. Катанов обвинил главу "Южного водоканала" в том, что тот плюнул в него, а Кузнецов грубо ему ответил. Позже чиновник попытался оправдаться тем, что староста его спровоцировал и применил силу к его жене, но на записи с камер видно, что это не так.На инцидент отреагировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он поручил провести служебную проверку, а также призвал всех чиновников не опускаться до оскорблений и не порочить государственную систему.В региональном управлении МВД сообщили РИА Новости, что тоже проводят проверку.