В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня

Фото: © Александр Кряжев / РИА НовостиМэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер, передает РИА Новости.Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.Отмечается, что переоформлять цифровые пропуска не нужно, они продлеваются автоматически.Таким образом, в столице по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, за исключением обслуживания на вынос и доставки.Остаются закрытыми салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, бани.Ранее сегодня Собянин сообщил, что с 1 июня в столице откроются непродовольственные магазины, а также центры по оказанию услуг, не требующие длительного присутствия клиента: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.