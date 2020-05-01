Синоптики прогнозируют днем 28 мая в ЛНР до 27 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 28 мая будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 27 мая до 21.00 28 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков; ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 22-27 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 23-25 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 24-26 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 28 мая метеорологи отмечали в 1916 году – плюс 0,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 34 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 28 мая – 03.48, время захода – 20.54. Продолжительность светового дня составит 17 часов 06 минут.

По предварительному прогнозу, 29 мая ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами сильные осадки, в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с; температура воздуха существенно не изменится. 30 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы; температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

27 мая — Луганск