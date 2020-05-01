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Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 28 мая

root Сегодня, 20:4533Новости
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 28 мая
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Луганске и местами по территории Республики в течение суток 28 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"В течение суток 28 мая местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
27 мая — Луганск

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