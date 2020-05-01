Трудотрядовцы ЛНР обсудили особенности открытия трудового сезона в условиях угрозы COVID

Лидеры молодежных трудовых отрядов (МТО) ЛНР в дистанционном режиме обсудили особенности открытия нового трудового сезона в условиях угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на отдел по делам молодежи."Министерством культуры, спорта и молодежи ЛНР 27 мая 2020 года было проведено дистанционное собрание Центрального штаба молодежных трудовых отрядов при Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР", – говорится в сообщении.Члены центрального штаба МТО обсудили вопросы, касающиеся формата старта нового трудового сезона; разработки новой атрибутики и символики центрального штаба, а также выбрали нового лидера молодежных трудовых отрядов Республики."По результатам собрания командиром центрального штаба МТО назначен командир штаба МТО государственного учреждения ЛНР "Луганская академия внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко" Владимир Найда", - отметили в Министерстве."Трудовой сезон для МТО ЛНР начнется в этом году в конце июня, формат проведения церемонии его открытия будет определен позже, в зависимости от продления или прекращения ограничительного режима в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в МКСМ.Лидеры трудотрядов также обсуждали особенности организации трудового семестра в городах и районах ЛНР, образовательных организациях среди молодежных трудовых отрядов в условиях распространения коронавирусной инфекции.Ранее министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров сообщал, что более тысячи молодых жителей Республики являются участниками 45 созданных в ЛНР молодежных трудовых отрядов.Напомним, в 2018 году Совет министров ЛНР принял постановление "Об утверждении Порядка формирования и деятельности молодежных трудовых отрядов на территории Луганской Народной Республики". В том же году при МКСМ был создан центральный штаб МТО, членами которого стали представители региональных штабов молодежных трудовых отрядов, а также представители образовательных организаций высшего профессионального образования.История молодежного трудового движения Луганщины начинается с 1996 года. Тогда по инициативе студенческой молодежи на базе учебных заведений было возрождено студотрядовское движение, было сформировано девять отрядов, численность которых составила 353 человека. За 20 лет на предприятиях разных форм собственности работали более 300 тыс. человек в составе 9338 отрядов. В июле 2016 года было сформировано шесть молодежных трудовых отрядов из 150 человек.27 мая — Луганск