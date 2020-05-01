Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

«По нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус, как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион», — написал Аксёнов в Facebook.

«Но, конечно, при этом обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее», — подчеркнул он.

«Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям», — добавил он.

Фото: РИА НовостиВласти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, передает RT.Власти Крыма также просят отменить норму, которая обязывает в случае выявления человека с COVID-19 «превращать объект размещения в обсерватор».По его словам, ещё один важный вопрос связан с работой пляжей, пользователи которых, согласно требованиям Роспотребнадзора, «должны отвечать за соблюдение социальной дистанции».Как отметил Аксёнов, в Крыму в настоящее время ожидают решения федерального центра.Ранее в Севастополе заявляли, что планируют внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов.Как отмечал Аксёнов, жителей других регионов России, приезжающих в Крым без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.