В Луганске с 1 июня разрешат работу государственных нотариусов и прием документов в БТИ
В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приняла решение о возобновлении с 1 июня работы государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ).
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«Министерству юстиции с учетом соблюдения требований по организации работы предприятий в условиях борьбы с распространением COVID-19 возобновить:
— предоставление нотариальных услуг нотариусами государственных нотариальных контор и Нотариального архива;
— прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ).
Срок — с 1 июня 2020 года», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 22:07 7
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«Министерству юстиции с учетом соблюдения требований по организации работы предприятий в условиях борьбы с распространением COVID-19 возобновить:
— предоставление нотариальных услуг нотариусами государственных нотариальных контор и Нотариального архива;
— прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ).
Срок — с 1 июня 2020 года», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 22:07 7
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