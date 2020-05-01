В Луганске с 1 июня разрешат работу государственных нотариусов и прием документов в БТИ



Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

«Министерству юстиции с учетом соблюдения требований по организации работы предприятий в условиях борьбы с распространением COVID-19 возобновить:

— предоставление нотариальных услуг нотариусами государственных нотариальных контор и Нотариального архива;

— прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ).

Срок — с 1 июня 2020 года», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 22:07 7 В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приняла решение о возобновлении с 1 июня работы государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ).Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.«Министерству юстиции с учетом соблюдения требований по организации работы предприятий в условиях борьбы с распространением COVID-19 возобновить:— предоставление нотариальных услуг нотариусами государственных нотариальных контор и Нотариального архива;— прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ).Срок — с 1 июня 2020 года», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 22:07 7

Метки: {keywords}