Погранслужбу обяжут предоставлять Минсоцполитики информацию о въезде и выезде граждан на территорию ОРДЛО и Крыма



Так, предлагается внести изменения в пункт 23-3 статьи 19 Закона «О Государственной пограничной службе Украины» о том, что на нее возлагается обязанность предоставлять Минсоцполитики информацию о гражданах Украины, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Крым и Севастополь, а также выезжали с таких территорий черед контрольные пункты въезда-выезда.

Обмен такой информацией должен осуществляться через систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

Как поясняет Минсоцполитики, это необходимо для определения права на назначение (получение) разных видов государственной помощи, жилищных субсидий, льгот и социальных услуг.

«Данная информация позволит структурным подразделениям по вопросам социальной защиты оперативно осуществлять идентификацию граждан Украины на предмет законности права на получение всех видов государственной социальной помощи, субсидий, льгот и социальных услуг», — поясняет Минсоцполитики. Новости Украины - Сегодня, 21:52 54 27 мая Кабмин одобрил проект изменений в Закон «О Государственной пограничной службе Украины».Так, предлагается внести изменения в пункт 23-3 статьи 19 Закона «О Государственной пограничной службе Украины» о том, что на нее возлагается обязанность предоставлять Минсоцполитики информацию о гражданах Украины, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Крым и Севастополь, а также выезжали с таких территорий черед контрольные пункты въезда-выезда.Обмен такой информацией должен осуществляться через систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.Как поясняет Минсоцполитики, это необходимо для определения права на назначение (получение) разных видов государственной помощи, жилищных субсидий, льгот и социальных услуг.«Данная информация позволит структурным подразделениям по вопросам социальной защиты оперативно осуществлять идентификацию граждан Украины на предмет законности права на получение всех видов государственной социальной помощи, субсидий, льгот и социальных услуг», — поясняет Минсоцполитики. Новости Украины - Сегодня, 21:52 54

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