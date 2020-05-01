С 1 июня в Луганске запустят междугородний общественный транспорт
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) на состоявшемся сегодня заседании приняла решение возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введённых ранее в связи с COVID-19», — говорится в сообщении.
Заслушав доклады министра здравоохранения Наталии Пащенко и главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, члены комиссии сочли возможным, при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований, с 1 июня 2020 года разрешить передвижение междугороднего общественного транспорта.
«Министерству инфраструктуры и транспорта, главам городов и/или районов: возобновить передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, железнодорожного пассажирского транспорта, с учетом соблюдения Требований по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Срок — с 01 июня 2020 года», — определено протоколом заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 21:10 106
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введённых ранее в связи с COVID-19», — говорится в сообщении.
Заслушав доклады министра здравоохранения Наталии Пащенко и главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, члены комиссии сочли возможным, при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований, с 1 июня 2020 года разрешить передвижение междугороднего общественного транспорта.
«Министерству инфраструктуры и транспорта, главам городов и/или районов: возобновить передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, железнодорожного пассажирского транспорта, с учетом соблюдения Требований по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Срок — с 01 июня 2020 года», — определено протоколом заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 21:10 106
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