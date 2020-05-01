В поселке Фрунзе отменили строгий режим самоизоляции
В Луганске принято решение отменить строгий режим самоизоляции в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«Ввиду стабилизации эпидемической обстановки в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района строгий режим самоизоляции граждан будет снят с 23.00 часов 27 мая 2020 года», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 22:15 88
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«Ввиду стабилизации эпидемической обстановки в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района строгий режим самоизоляции граждан будет снят с 23.00 часов 27 мая 2020 года», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 22:15 88
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