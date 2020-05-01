В Луганске ищут умельца, который может сделать протезы для самца косули, сбитого автомобилем. ФОТО
Спасенный луганскими ветеринарами самец косули уверенно восстанавливается в зооуголке парка «Юбилейный».
Как пишет ЛИЦ, об этом сообщила представитель Государственной службы ветеринарной медицины Дарья Клименко.
Она напомнила, что 24 мая в районе бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ) был найден самец косули, пострадавший от наезда автотранспорта. Его доставили в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали животному профессиональную помощь, а затем передали в зооуголок парка «Юбилейный».
«При клиническом осмотре было выявлено, что животное пострадало очень сильно, нанесенные травмы были очень серьезные — был открытый перелом пястных суставов обеих задних конечностей, потеряно много крови. И только благодаря высокой квалификации специалистов животное выжило, сейчас оно в удовлетворительном состоянии, раны заживают, и в дальнейшем будет жить и радовать посетителей зооуголка. Наши специалисты всегда рады помочь пострадавшим животным — это наша работа, это наше призвание», — рассказала Д.Клименко.
Заведующая государственной ветлечебницей Александровска Лидия Коваленко, которая оперировала косулю, вместе с коллегами ежедневно приезжает в парк, чтобы обработать раны, сделать перевязки и уколы.
Она рассказала, что животное проявляет характер, старается снять бинты сразу после процедур. Поэтому для эффективного лечения приходится «брать не только силой, но и лаской».
«Специалисты ежедневно проводят клинический осмотр, предоставляют помощь в лечении, чтобы животное выжило и радовало посетителей парка «Юбилейный». Мы ему образно дали имя Сеня, директор зооуголка не возражает, значит, пусть будет Сеня. Аппетит у него нормальный, водичку пьет, нужно только найти специалиста, который сделает для него протезики», — отметила ветеринар.
Директор зооуголка Юрий Степаненко рассказал, что основные посетители парка — родители с детьми, проживающие как в Луганске, так и в близлежащих населенных пунктах.
«У нас здесь и аттракционы, и зооуголок, есть на что посмотреть, пообщаться с животными, даже покормить их можно. И, так как мы напрямую связаны с животными, принять пострадавшую косулю было нашей обязанностью. Мы предоставили помещение, наши сотрудники кормят, ухаживают, пока процесс идет нормально. Но поскольку посетителям будет тяжело смотреть на искалеченное животное, — особенно детям его в таком виде показывать нельзя, — может какой-то умелец откликнется, который сможет придумать какие-то протезы для нашего Семена. Если есть такой человек — то мы всегда будем рады пообщаться, может, животное и станет на ножки», — сказал Степаненко.
Он также напомнил, что парк ждет посетителей — сразу после снятия ограничений, установленных в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Культура - Сегодня, 09:00 72
Как пишет ЛИЦ, об этом сообщила представитель Государственной службы ветеринарной медицины Дарья Клименко.
Она напомнила, что 24 мая в районе бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ) был найден самец косули, пострадавший от наезда автотранспорта. Его доставили в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали животному профессиональную помощь, а затем передали в зооуголок парка «Юбилейный».
«При клиническом осмотре было выявлено, что животное пострадало очень сильно, нанесенные травмы были очень серьезные — был открытый перелом пястных суставов обеих задних конечностей, потеряно много крови. И только благодаря высокой квалификации специалистов животное выжило, сейчас оно в удовлетворительном состоянии, раны заживают, и в дальнейшем будет жить и радовать посетителей зооуголка. Наши специалисты всегда рады помочь пострадавшим животным — это наша работа, это наше призвание», — рассказала Д.Клименко.
Заведующая государственной ветлечебницей Александровска Лидия Коваленко, которая оперировала косулю, вместе с коллегами ежедневно приезжает в парк, чтобы обработать раны, сделать перевязки и уколы.
Она рассказала, что животное проявляет характер, старается снять бинты сразу после процедур. Поэтому для эффективного лечения приходится «брать не только силой, но и лаской».
«Специалисты ежедневно проводят клинический осмотр, предоставляют помощь в лечении, чтобы животное выжило и радовало посетителей парка «Юбилейный». Мы ему образно дали имя Сеня, директор зооуголка не возражает, значит, пусть будет Сеня. Аппетит у него нормальный, водичку пьет, нужно только найти специалиста, который сделает для него протезики», — отметила ветеринар.
Директор зооуголка Юрий Степаненко рассказал, что основные посетители парка — родители с детьми, проживающие как в Луганске, так и в близлежащих населенных пунктах.
«У нас здесь и аттракционы, и зооуголок, есть на что посмотреть, пообщаться с животными, даже покормить их можно. И, так как мы напрямую связаны с животными, принять пострадавшую косулю было нашей обязанностью. Мы предоставили помещение, наши сотрудники кормят, ухаживают, пока процесс идет нормально. Но поскольку посетителям будет тяжело смотреть на искалеченное животное, — особенно детям его в таком виде показывать нельзя, — может какой-то умелец откликнется, который сможет придумать какие-то протезы для нашего Семена. Если есть такой человек — то мы всегда будем рады пообщаться, может, животное и станет на ножки», — сказал Степаненко.
Он также напомнил, что парк ждет посетителей — сразу после снятия ограничений, установленных в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Культура - Сегодня, 09:00 72
Метки: {keywords}