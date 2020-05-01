В Луганске ищут умельца, который может сделать протезы для самца косули, сбитого автомобилем. ФОТО



Как пишет ЛИЦ, об этом сообщила представитель Государственной службы ветеринарной медицины Дарья Клименко.

Она напомнила, что 24 мая в районе бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ) был найден самец косули, пострадавший от наезда автотранспорта. Его доставили в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали животному профессиональную помощь, а затем передали в зооуголок парка «Юбилейный».

«При клиническом осмотре было выявлено, что животное пострадало очень сильно, нанесенные травмы были очень серьезные — был открытый перелом пястных суставов обеих задних конечностей, потеряно много крови. И только благодаря высокой квалификации специалистов животное выжило, сейчас оно в удовлетворительном состоянии, раны заживают, и в дальнейшем будет жить и радовать посетителей зооуголка. Наши специалисты всегда рады помочь пострадавшим животным — это наша работа, это наше призвание», — рассказала Д.Клименко.

Заведующая государственной ветлечебницей Александровска Лидия Коваленко, которая оперировала косулю, вместе с коллегами ежедневно приезжает в парк, чтобы обработать раны, сделать перевязки и уколы.

Она рассказала, что животное проявляет характер, старается снять бинты сразу после процедур. Поэтому для эффективного лечения приходится «брать не только силой, но и лаской».

«Специалисты ежедневно проводят клинический осмотр, предоставляют помощь в лечении, чтобы животное выжило и радовало посетителей парка «Юбилейный». Мы ему образно дали имя Сеня, директор зооуголка не возражает, значит, пусть будет Сеня. Аппетит у него нормальный, водичку пьет, нужно только найти специалиста, который сделает для него протезики», — отметила ветеринар.

Директор зооуголка Юрий Степаненко рассказал, что основные посетители парка — родители с детьми, проживающие как в Луганске, так и в близлежащих населенных пунктах.

«У нас здесь и аттракционы, и зооуголок, есть на что посмотреть, пообщаться с животными, даже покормить их можно. И, так как мы напрямую связаны с животными, принять пострадавшую косулю было нашей обязанностью. Мы предоставили помещение, наши сотрудники кормят, ухаживают, пока процесс идет нормально. Но поскольку посетителям будет тяжело смотреть на искалеченное животное, — особенно детям его в таком виде показывать нельзя, — может какой-то умелец откликнется, который сможет придумать какие-то протезы для нашего Семена. Если есть такой человек — то мы всегда будем рады пообщаться, может, животное и станет на ножки», — сказал Степаненко.

Он также напомнил, что парк ждет посетителей — сразу после снятия ограничений, установленных в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Культура - Сегодня, 09:00 72 Спасенный луганскими ветеринарами самец косули уверенно восстанавливается в зооуголке парка «Юбилейный».Как пишет ЛИЦ, об этом сообщила представитель Государственной службы ветеринарной медицины Дарья Клименко.Она напомнила, что 24 мая в районе бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ) был найден самец косули, пострадавший от наезда автотранспорта. Его доставили в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали животному профессиональную помощь, а затем передали в зооуголок парка «Юбилейный».«При клиническом осмотре было выявлено, что животное пострадало очень сильно, нанесенные травмы были очень серьезные — был открытый перелом пястных суставов обеих задних конечностей, потеряно много крови. И только благодаря высокой квалификации специалистов животное выжило, сейчас оно в удовлетворительном состоянии, раны заживают, и в дальнейшем будет жить и радовать посетителей зооуголка. Наши специалисты всегда рады помочь пострадавшим животным — это наша работа, это наше призвание», — рассказала Д.Клименко.Заведующая государственной ветлечебницей Александровска Лидия Коваленко, которая оперировала косулю, вместе с коллегами ежедневно приезжает в парк, чтобы обработать раны, сделать перевязки и уколы.Она рассказала, что животное проявляет характер, старается снять бинты сразу после процедур. Поэтому для эффективного лечения приходится «брать не только силой, но и лаской».«Специалисты ежедневно проводят клинический осмотр, предоставляют помощь в лечении, чтобы животное выжило и радовало посетителей парка «Юбилейный». Мы ему образно дали имя Сеня, директор зооуголка не возражает, значит, пусть будет Сеня. Аппетит у него нормальный, водичку пьет, нужно только найти специалиста, который сделает для него протезики», — отметила ветеринар.Директор зооуголка Юрий Степаненко рассказал, что основные посетители парка — родители с детьми, проживающие как в Луганске, так и в близлежащих населенных пунктах.«У нас здесь и аттракционы, и зооуголок, есть на что посмотреть, пообщаться с животными, даже покормить их можно. И, так как мы напрямую связаны с животными, принять пострадавшую косулю было нашей обязанностью. Мы предоставили помещение, наши сотрудники кормят, ухаживают, пока процесс идет нормально. Но поскольку посетителям будет тяжело смотреть на искалеченное животное, — особенно детям его в таком виде показывать нельзя, — может какой-то умелец откликнется, который сможет придумать какие-то протезы для нашего Семена. Если есть такой человек — то мы всегда будем рады пообщаться, может, животное и станет на ножки», — сказал Степаненко.Он также напомнил, что парк ждет посетителей — сразу после снятия ограничений, установленных в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Культура - Сегодня, 09:00 72

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