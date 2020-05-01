МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

"Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде", — сказал Кулеба.

Фото: ReutersПосле установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR, передает РИА Новости.По его словам, диалог с республиками Донбасса не имеет "никаких перспектив в будущей системе урегулирования".Он также отметил, что киевским властям не хотелось бы применять в Донбассе план "Б", о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского. Он отметил, что этот вариант решения конфликта запланирован на случай, если договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года. При этом Кулеба не уточнил, что включает в себя план "Б" по Донбассу.