В Луганске сняли ограничения на посещение кладбищ
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) сняла ранее установленные ограничения на посещение кладбищ Луганска.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
«Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС объявила о снятии ограничений относительно посещения кладбищ, находящихся на территории, в границах которой осуществляются полномочия администрации Луганска», — говорится в сообщении.
Напомним, 21 апреля с целью недопущения распространения коронавируса в Луганске было принято решение ввести карантин в стационарных отделениях больниц и закрыть для посещения граждан кладбища на период праздничных дней. Красота и здоровье - Сегодня, 06:00 97
Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
«Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС объявила о снятии ограничений относительно посещения кладбищ, находящихся на территории, в границах которой осуществляются полномочия администрации Луганска», — говорится в сообщении.
Напомним, 21 апреля с целью недопущения распространения коронавируса в Луганске было принято решение ввести карантин в стационарных отделениях больниц и закрыть для посещения граждан кладбища на период праздничных дней. Красота и здоровье - Сегодня, 06:00 97
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