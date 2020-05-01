Баранец объяснил, как ответит Россия в случае атаки Украины на Донбасс

Вопреки обнадеживающим предвыборным обещаниям Владимира Зеленского, мир в Донбассе с приходом к власти новой команды, которую на Украине принято считать «партией мира», так и не наступил. Напротив, обстрелы мирных кварталов республик Донбасса усиливаются, а спустя год после избрания президентом бывшего комика в стране вновь начали говорить о силовом решении донбасского вопроса.Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец в интервью каналу «Царьград» рассказал, что в случае наступления украинской армии на ЛДНР Россия вступится за население Донбасса. Теперь у российских войск есть все полномочия для того, чтобы зайти на эту территорию, так как многие местные жители получили российские паспорта. По мнению публициста, Россия будет защищать собственных граждан от геноцида.«Если Зеленский решил силой покончить с ЛДНР – это очень важная проверка и для России. Может получиться так, что на первых порах наступления Украина, сформировав ударный кулак, прорвет оборону и войска начнут колошматить гражданское население. Но я не думаю, что командующий Южным военным округом будет в это время кофе пить и спокойно смотреть на этот геноцид», - сказал военный эксперт.Баранец отметил, что российское руководство приняло верное решение, начав выдавать жителям республик Донбасса паспорта РФ. Это дало возможность в случае наступления украинских войск защитить местное население, которое теперь имеет российское гражданство.«Они (украинские военные, – прим. ред.) даже не будут знать, откуда им прилетит. Потому что мы будем защищать людей с российскими паспортами, граждан Российской Федерации, которых там не одна сотня тысяч. Это был хороший стратегический ход – предоставить им российское гражданство», - уверен он.Источник