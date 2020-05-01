Курс валют в Луганске на 28 мая
Государственный банк информирует о том, что с 28 мая 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
71,0635 рубля
1 ЕВРО
77,9069 рубля
10 украинских гривен
26,3142 рубля
Напомним, вчера, 27 мая курсы основных валют были следующими:
1 доллар США 71,1408 рубля
1 ЕВРО 77,7854 рубля
10 украинских гривен 26,4449 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 65
1 доллар США
71,0635 рубля
1 ЕВРО
77,9069 рубля
10 украинских гривен
26,3142 рубля
Напомним, вчера, 27 мая курсы основных валют были следующими:
1 доллар США 71,1408 рубля
1 ЕВРО 77,7854 рубля
10 украинских гривен 26,4449 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 65
Метки: {keywords}