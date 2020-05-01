В Луганске на сегодня объявили штормовое предупреждение
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Луганске и местами по территории региона в течение суток 28 мая.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 28 мая местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 06:34 119
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 28 мая местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 06:34 119
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