Кедми назвал провальным план США "сломать" Россию выходом из военных договоров

Расчет США с выходом из договоров по оружию с Россией не оправдывается уже сейчас. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам Кедми, распад Советского Союза "ударил в голову" США, и они почувствовали вседозволенность, в том числе в отношении России. До настоящего времени в Вашингтоне доминирует представление об РФ как о "слабой" стране, которая "завтра развалится". Именно этим, как отмечает эксперт, обусловлены последние решения Штатов о многолетних договорах."Они прекратили свое участие и разорвали договор о противоракетах. И что? Сегодня Россия в этой области опережает США намного больше, чем было раньше. Они вышли из договора о РСМД – ну и что? Соотношение между США и Россией в этом ухудшается с каждым днем", - заявил Кедми.Развал договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), к которому в последние годы ведут США, приведет к аналогичным последствиям, считает Кедми. Речь идет не только об опережающем американское гиперзвуковом российском вооружении, но и о расчете Штатов на продажу оружия (в мире после эпидемии просто не будет денег на это)."Американцы рассчитывают "сломать" Россию благодаря деньгам. Но до сих пор это не оправдывалось. У американцев все меньше и меньше денег. К тому же СНВ-3 ограничивает количество ядерных боеголовок. Нот нет разницы, 1700 или 1600, особенно при переходе на более эффективные термоядерные заряды. Пусть строят больше АПЛ. На каждую хитрую лодку есть "Циркон" с нарезкой", - заявил Кедми в эфире Iton TV.Ранее эксперт рассказал, что Россия ответит стратегическим ядерным ударом на любую военную агрессию со стороны США. Это перечеркивает американскую хитрость с ограниченным применением атомного оружия в неядерных конфликтах, прописанную в обновленной ядерной доктрине Пентагона.Григорий Егоро