В Луганской области образовательные учреждения и детские сады могут начать работать со следующей неделе



Об этом в комментарии журналистке «Новости Донбасса» сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.



По его словам, запуск может состояться в следующем этапе ослаблений карантинных мер.



«Мы будем по чуть-чуть ослаблять карантин. Я буду в пятницу в Киеве и надеюсь, что поговорю с главным государственным санитарным врачом Украины и с министром здравоохранения, касательно следующих этапов послабления карантина. Ситуация в области стабильная. Мы на 100% протестировали всех больных на обычную пневмонию на всякий случай. Мы постоянно тестируем наших врачей, полицейских, мы протестировали абсолютно всех людей, которые контактировали с нашими больными», — сказал он.



По словам Гайдая, низкий показатель заболевания по сравнению с другими регионами Украины дает возможность проводить следующие этапы ослабления карантинных мер.



Вчера главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Луганщина не готова к смягчению карантина из-за того, что среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) должен составлять больше, чем 12 на 100 тысяч населения в течении последних 7 дней.



В Луганской области этот показатель на уровне 9,03 тестов на 100 тысяч населения. Новости Региона - Сегодня, 08:29 41 Все образовательные учреждения и детские сады в Луганской области могут заработать уже на следующей неделе.Об этом в комментарии журналистке «Новости Донбасса» сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.По его словам, запуск может состояться в следующем этапе ослаблений карантинных мер.«Мы будем по чуть-чуть ослаблять карантин. Я буду в пятницу в Киеве и надеюсь, что поговорю с главным государственным санитарным врачом Украины и с министром здравоохранения, касательно следующих этапов послабления карантина. Ситуация в области стабильная. Мы на 100% протестировали всех больных на обычную пневмонию на всякий случай. Мы постоянно тестируем наших врачей, полицейских, мы протестировали абсолютно всех людей, которые контактировали с нашими больными», — сказал он.По словам Гайдая, низкий показатель заболевания по сравнению с другими регионами Украины дает возможность проводить следующие этапы ослабления карантинных мер.Вчера главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Луганщина не готова к смягчению карантина из-за того, что среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) должен составлять больше, чем 12 на 100 тысяч населения в течении последних 7 дней.В Луганской области этот показатель на уровне 9,03 тестов на 100 тысяч населения. Новости Региона - Сегодня, 08:29 41

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