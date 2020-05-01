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Министр иностранных дел рассказал о жесткой реинтеграции Донбасса

verter Сегодня, 09:1523Новости
Министр иностранных дел рассказал о жесткой реинтеграции Донбасса
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сразу после восстановления Украиной своего контроля над временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей «все оккупационные администрации будут расформированы».
Об этом сообщает ATR.
Кулеба подчеркнул, что «украинская власть ни при каких условиях не будет вести разговоры с боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».
«Соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования и в будущем Донбасса. Если будет безопасность, будет вывод войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где в этой картинке оккупационные администрации? Ответ — нигде», — заявил Кулеба. Новости Украины - Сегодня, 09:12 40

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