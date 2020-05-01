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Сергей Гайдай обвинил в некомпетентности работников Министерства здравоохранения

verter Сегодня, 09:1524Новости
Сергей Гайдай обвинил в некомпетентности работников Министерства здравоохранения
Глава Луганской облгосадминистрации обвинил сотрудников Минздрава в некомпетентности.
Вчера главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Луганщина не готова к смягчению карантина из-за того, что среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) должен составлять больше, чем 12 на 100 тысяч населения в течении последних 7 дней.

В Луганской области этот показатель на уровне 9,03 тестов на 100 тысяч населения.

Руководитель ОГА на эту новость отреагировал следующим образом: «Дело в том, что были определенные технические сбои. Сначала нам посчитали всю территорию Луганской области. То есть 2 миллиона 200 тысяч населения. Мы выяснили, что была ошибка просто какого-то сотрудника. Потом нам сказали, что мы мало делаем тестов, но мы доказали, что провели тесты всем больным на пневмонию, делаем тесты всем, кто идет на плановые операции, проводим тесты всем медикам и тем, кто работает непосредственно с больными, ни к чему ловить людей на улице и брать у них кровь».

Также он добавил, что со следующей недели будут проводиться ИФА-тесты на антитела.

По состоянию на 27 мая, в области зафиксировано 45 случаев заболевания на COVID-19. Последний — обнаружили вчера у жителя Лисичанска, который вернулся недавно из России. Всего сейчас на лечении находятся 9 людей, 36 — выздоровели. Новости Украины - Сегодня, 08:44 217

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