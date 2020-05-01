Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его В«сенсационноеВ» признание

Личный Twitter-аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина был взломан. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе его администрации.«В результате взлома на личной странице главы государства появилась запись, компрометирующая подразделения Народной милиции Республики. На данный момент о случившемся было сообщено в технический отдел социальной сети, ждем от них адекватной реакции», — говорится в сообщении.Судя по всему, речь идет о спланированной провокации со стороны Киева, поскольку украинские СМИ как по команде разместили у себя сюжеты о том, что «главарь террористов» якобы признался в обстрелах мирного населения.Они были опубликованы после того, как на аккаунте Пушилина в Twitter появилась запись о том, что он приносит соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов подразделениями ДНР.Явную «липу» выдает то обстоятельство, что в тексте не сообщается о времени и месте обстрела «сепаратистами» гражданских объектов. Видимо подходящих примеров у авторов провокации просто не нашлось.В администрации Пушилина сообщили, что до тех пор пока не будет устранена проблема, и в связи с возросшим риском атак на другие аккаунты, необходимо проверять всю информацию на официальном сайте Главы ДНР.источник