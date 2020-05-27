Донбасс. Оперативная лента военных событий 28.05.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 27.05.2020
09:55 "Нельзя вечно соблюдать мир, пока тебя уничтожают" - военный эксперт о режиме боеготовности ЛДНР
09:00 Газопровод низкого давления поврежден в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков из 60-мм миномета
Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.
«Обстреляли из 60-мм минометов и противотанковых гранатометов поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка, выпустив по мирным кварталам шесть мин и шесть противотанковых выстрелов, – сказано в сообщении. – В результате вражеского обстрела получил повреждения газопровод низкого давления по улице Луговского, 13».
Информация о жертвах уточняется.
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