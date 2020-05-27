Донбасс. Оперативная лента военных событий 28.05.2020

«Обстреляли из 60-мм минометов и противотанковых гранатометов поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка, выпустив по мирным кварталам шесть мин и шесть противотанковых выстрелов, – сказано в сообщении. – В результате вражеского обстрела получил повреждения газопровод низкого давления по улице Луговского, 13».

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 27.05.202009:5509:00Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.Информация о жертвах уточняется.