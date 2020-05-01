В случае пересмотра минских соглашений в Кремле пообещали Украине «непоправимые последствия»
Представитель российской стороны в ТКГ в минских переговорах Борис Грызлов отреагировал на возможность пересмотра минских соглашений. По его словам, любые попытки изменить формат переговоров приведут к «непоправимым последствиям».
Об этом сообщает ТАСС.
Так Грызлов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Зеленский допустил, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план «В» и «С».
«Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН», — добавил Грызлов. Новости в Мире - Сегодня, 10:05 82
Об этом сообщает ТАСС.
Так Грызлов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Зеленский допустил, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план «В» и «С».
«Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН», — добавил Грызлов. Новости в Мире - Сегодня, 10:05 82
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