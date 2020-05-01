Украинская сторона продолжает В«нагло провоцировать и наносить ударыВ» по ЛНР

Последствия обстрела Голубовского. Фото: местные жителиПосле объявления режима повышенной боевой готовности военная ситуация в ЛНР изменилась непринципиально, разве что немного снизилась интенсивность обстрелов на отдельных участках фронта, но до полной тишины еще далеко. По словам военного документалиста из Луганска Никиты Возьмителя, о каких-либо глобальных «ответках» говорить не приходится, но положительная тенденция все же наметилась, да и ситуация на фронте в целом стала несколько спокойнее.«По режиму повышенной боевой готовности я хочу сказать следующее: на участке линии боевого соприкосновения в районе н.п. Голубовское и Березовское ситуация всегда была максимально боевой. Без всяких режимов, объявленных недавно, ребята на передовой ежедневно (за редкими исключениями перерывы бывали в день-два) подвергались обстрелам, причем из самых разнообразных, в том числе и тяжелых, видов вооружений. Ситуация „до“ и „после“ мало в чём изменилась. О каких-то глобальных „ответках“ говорить пока очень и очень рано, лично я не сказал бы, что прям смело и откровенно дают приказы отвечать на все обстрелы, но определенная положительная тенденция имеется. Украинская сторона продолжает нагло провоцировать и наносить удары, хотя, стоит отметить, что интенсивность, если сравнивать с прошлой неделей, относительно снизилась. Напомню, что совсем недавно ВСУ обстреляли вновь ремонтную бригаду электриков, и судя по публичным высказываниям — украинскую сторону мало напугали справедливые угрозы со стороны республик. Это, конечно, субъективное мнение, но пока не будет достойного ответа и каких-то реальных глобальных изменений в политической повестке (в целом), ничего и не изменится. Украинская сторона как улучшала своё военное положение, как наносила урон республикам, так и будет продолжать это делать, что мы видим на примере ближайших дней», — заявил Никита Возьмитель.Голубовское (прифронтовой поселок под Кировском) по-прежнему остается одним из наиболее напряженных участков фронта в ЛНР, и сюда журналисты доезжают гораздо реже, чем в поселки донецкого фронта, отчасти из-за удаленности Голубовки. О длительном обострении в данном районе регулярно сообщало EADaily. Эту же информацию подтверждают и наши коллеги из проекта Realdoc.«Накануне Дня Победы украинские «рыцари» оригинально «поздравили» последнего ветерана Великой Отечественной в Голубовском, поразив из ПТУР-а (противотанковой ракетой) гражданский ЗИЛ с привезенным ему углем (см. фото), водитель чудом выжил. Сергей Игнатьевич — так звали ветерана — обо всей этой ситуации лишь иронизировал: «тогда службу нес на границе [с Японией], и сейчас оказался посреди войны на границе».На самой передовой (в районе вышеупомянутых нас.пунктов ЛНР) ситуация еще более удручающая — по позициям прилетает в сутки от 60 до 200 с лишним снарядов 120 мм и 152 мм калибра. Но парадоксально иное — ВСУ даже превзошли главнокомандующего и сваливают всю вину на народную милицию с особой хитростью и цинизмом: перед тем как открыть огонь — отправляют жалобу в СЦКК на «нарушение перемирия боевиками». Причем этот финт проделывался уже много раз и в ДНР, и в ЛНР — доходило даже до абсурда: снаряд разбивает позицию, тяжело ранит бойца, его эвакуируют (и поэтому ответку не дают — хотя приказ и так есть «не поддаваться на провокации»), а тут ещё и от высшего командования «прилетает» разгромный выговор (с дальнейшими непростыми последствиями) — поскольку начальники поверили украинским представителям в СЦКК!И такая необъяснимая доверчивость высшего командования проявлялась неоднократно, что весьма деморализующе влияет на личный состав. Поэтому на передовой у солдат закрепилась верная примета: если в СЦКК поступает жалоба от ВСУ — жди минометного обстрела», — написал Сергей Белоус для telegram-канала Realdoc.После объявления режима повышенной боевой готовности в Голубовском, по свидетельствам мирных жителей, стало несколько спокойнее. «Хоть внуков, наконец, смогли пригласить в гости», — сказал наш собеседник. Однако стрелковое оружие продолжает работать регулярно, а жители улиц Артема и Сифонной на окраине Голубовского продолжают ежедневно подвергаться опасности. Как долго продлится относительное затишье, покажет время. Но рассчитывать на стабильность с учетом развития ситуации на фронтах в ДНР, где обстрелы возобновились практически с прежней интенсивностью, не приходится.Кристина Мельникова