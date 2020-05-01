МККК из-за позиции Киева вынужден доставлять грузы в ЛНР через мост у Станицы – Кобцева

Международный Комитет Красного Креста (МККК) из-за позиции украинской стороны сегодня вынужден был доставлять очередную партию гуманитарной помощи в ЛНР через пешеходный мост у Станицы Луганской. Об этом сообщила представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"С учетом отсутствия договоренности с украинской стороны по транспортному коридору очередной гуманитарный груз сегодня принимался на мосту у Станицы Луганской", - заявила она.

Ранее Кобцева сообщала, что украинская сторона блокирует процесс создания транспортного коридора для доставки гуманитарной помощи в ЛНР.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в ходе состоявшейся 17 июля 2019 года в Минске встречи участников Контактной группы. Украинская сторона обязалась провести работы на взорванном киевскими силовиками в 2015 году пролете, ЛНР – на остальной части моста.

Киев открыл пешее движение по восстановленному пролету 20 ноября 2019 года. При этом ширина установленного украинской стороной нового пролета моста составила менее трех метров, что противоречит достигнутым на Минских переговорах договоренностям, так как в случае необходимости конструкция не позволит обеспечить условия для работы экипажей скорой помощи. Необходимость проезда санитарных автомобилей обусловлена большим количеством случаев ухудшения самочувствия людей, вынужденных по несколько часов находиться в очередях; в районе пункта пропуска регулярно фиксируются летальные исходы.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.

28 мая — Луганск