Организация "Милосердие" возобновила предварительную запись на прием

Общественная организация (ОО) "Милосердие" возобновила предварительную запись граждан на прием. Об этом ЛИЦ сообщил председатель организации Юрий Юров.

"В связи с сохраняющимся в Республике режимом повышенной готовности по противодействию пандемии коронавируса ОО "Милосердие" вносит изменения в график записи на прием граждан для подачи заявлений на помощь. С целью соблюдения противоэпидемических мероприятий и недопущения скопления людей в ранее объявленную дату начала такой записи (3 июня), "Милосердие" возобновляет прием граждан, проживающих на территории ЛНР, и вводит предварительную запись с 27 мая", - сообщил Юров.

"Обращаем внимание, что возобновлена только запись. Поскольку подавляющее количество граждан, обратившихся за помощью, оказывается в зоне особого риска по COVID-19 (по возрастному цензу и имеющие хронические заболевания), прием непосредственно будет осуществляться не ранее августа 2020 года", - пояснил председатель организации.

Граждане, ранее не получавшие выплат на лечение от организации и нуждающиеся в такой помощи, могут получить консультацию и записаться на прием ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 12.00. Телефоны для консультации: +38 095-821-41-48 и +38 072-102-60-93.

Ранее Юров сообщал, что ОО "Милосердие" до конца мая выплатит помощь около 200 жителям Республики, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Он также заявлял, что организация продлит выплатной период по одобренным ранее обращениям жителей подконтрольных Киеву районов до открытия пункта пропуска "Станица Луганская".

Заместитель председателя Правительства Наталья Тихонская сообщала, что Правительство ЛНР приостановило реализацию Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа и закрытием Украиной контрольно-пропускного пункта в Станице Луганской.

Общественная организация "Милосердие" создана в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Организация осуществляет выплаты денежной помощи жителям Луганщины, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе проживающим в подконтрольных Киеву районах. При этом "Милосердие" в первую очередь оказывает материальную помощь заявителям, нуждающимся в средствах для лечения тяжелых заболеваний.

Жители, проживающие на территории Луганской Народной Республики, в том числе находящейся под контролем Украины, могут получить консультацию по контактным телефонам: +38-095-821-41-48, +38-072-102-60-93.

Напомним, что 17 февраля 2017 года Донецкая и Луганская Народные Республики утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило сайт Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

28 мая — Луганск