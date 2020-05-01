Организация "Милосердие" на очередном заседании одобрила 242 заявления на получение помощи

Общественная организация (ОО) "Милосердие" провела очередное заседание, в ходе которого одобрила 242 заявления на оказание денежной помощи, поступившие от граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом ЛИЦ сообщил председатель организации Юрий Юров.

"Комиссия по определению конкретных получателей материальной помощи ОО "Милосердие" на очередном заседании приняла положительные решения по 242 заявлениям, поступившим от граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (нуждающихся в дорогостоящем лечении)", - сообщил он.

Председатель организации уточнил, что в ходе заседания рассматривались обращения как жителей ЛНР, так подконтрольных Киеву районов Луганщины, поданные до 18 марта 2020 года.

Ранее Юров сообщал, что ОО "Милосердие" до конца мая выплатит помощь около 200 жителям Республики, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Он также заявлял, что организация продлит выплатной период по одобренным ранее обращениям жителей подконтрольных Киеву районов до открытия пункта пропуска "Станица Луганская".

Заместитель председателя Правительства Наталья Тихонская сообщала, что Правительство ЛНР приостановило реализацию Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа и закрытием Украиной контрольно-пропускного пункта в Станице Луганской.

Общественная организация "Милосердие" создана в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Организация осуществляет выплаты денежной помощи жителям Луганщины, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе проживающим в подконтрольных Киеву районах. При этом "Милосердие" в первую очередь оказывает материальную помощь заявителям, нуждающимся в средствах для лечения тяжелых заболеваний.

Жители, проживающие на территории Луганской Народной Республики, в том числе находящейся под контролем Украины, могут получить консультацию по контактным телефонам: +38-095-821-41-48, +38-072-102-60-93.

Напомним, что 17 февраля 2017 года Донецкая и Луганская Народные Республики утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило сайт Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

28 мая — Луганск