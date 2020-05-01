Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Цимбалюка в адрес Пескова

"Нет, это моя личная позиция. Моя, Владимира Соловьева. И если ты не можешь этого понять, я тебе лично объясню", - заявил ведущий.

"Мы любим украинский народ – мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовное преследование подонков, начавших кровавую бойню на Майдане, принесших смерть в Донбасс и Одессу и политический террор во многие города. И не называй себя журналистом – ты пропагандист нацистской машины", - заявил Соловьев.

Телеведущий Владимир Соловьев жестко ответил на провокационный вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка спикеру Кремля, чем восхитил зрителей своей программы.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Соловьев эмоционально отреагировал на вопрос Цимбалюка пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Украинский журналист указал, что на российском телевидении президента Украины Владимира Зеленского называют "нацистом", и поинтересовался, является ли это официальной позицией руководства РФ.В качестве примеров "нацистской" политики Зеленского Соловьев указал преследования российских журналистов на Украине при свободной работе Цимбалюка и его коллег в РФ. Кроме того, ни Зеленский, ни его предшественник так и не провели расследование военных преступлений, произошедших на Украине с конца 2013 года.Зрители программы Соловьева полностью поддержали слова ведущего об Украине и Цимбалюке. Россияне задаются вопросом, почему подобные провокаторы продолжают работать в РФ и получать возможность задавать вопросы официальным лицам. Многие требуют не только запретить Цимбалюку работать в России и выслать его на Украину, но и привлечь к ответственности за оправдание преступлений Киева.Отметим, Цимбалюк регулярно задает вопросы президенту России на больших пресс-конференциях, что подтверждает открытость Москвы к диалогу с Киевом. Его заявления всегда носят провокационный характер, но отсутствие доказательств "обвинений" в адрес РФ и находчивость Владимира Путина всякий раз разбивают выпад провокатора.Григорий Егоро