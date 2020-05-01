Сотрудники администрации Луганска с начала года провели почти 100 проверок ценообразования

Работники управления по вопросам торговли и сферы услуг администрации Луганска с начала 2020 года провели почти 100 проверок ценообразования в магазинах, торговых комплексах и на рынках столицы ЛНР. Об этом на брифинге в городской администрации сообщил начальник управления Александр Филипский.

"За период с 1 января по 27 мая 2020 года проведено 99 проверок на предмет соблюдения законодательства ЛНР в сфере ценообразования, из них 40 – совместно с сотрудниками прокуратуры. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года состоялось 58 таких проверок", – отметил он.

Филипский добавил, что по результатам проверок составлено 83 протокола об административных правонарушениях, а также вынесено 106 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 290 тыс. руб.

"Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, – завышение фиксированных цен на пшеничную муку и соль, превышение предельной надбавки, непредставление документов на овощи и фрукты, а также отсутствие деклараций", – рассказал начальник управления.

28 мая — Луганск