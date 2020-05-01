Правительство ЛНР внесло ряд изменений в порядок регистрации прав на недвижимое имущество

Правительство ЛНР внесло ряд изменений в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации по нему. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила первый заместитель министра юстиции ЛНР Анна Авильцева.Она напомнила, что в мае Правительство Республики приняло постановления, регулирующие отношения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, которые направлены на улучшение механизма реализации гражданами Республики своих имущественных прав."5 мая 2020 года принято постановление Правительства №282/20 "О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации", которым установлены новые формы информационных справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях", - отметила первый замминистра."Гражданам, желающим приобрести объект недвижимого имущества, такая справка предоставит полную и достоверную информацию о нем. Информационные справки нового образца будут содержать всю историю обременений и арестов недвижимого имущества, в том числе как о возникновении таких арестов и обременений, так и об их снятии", - уточнила она.Авильцева напомнила, что 19 мая Правительство приняло постановления №314/20 "О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации" и №315/20 "О признании недействительными обременений прав на имущество в виде залога и иных обременений прав"."Внесенными изменениями уточняется механизм и порядок предоставления сведений об обременениях, а именно: данные обременения прав на недвижимое имущество исключаются государственным регистратором из государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений ЛНР и не отображаются в информационных справках о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях", - сообщила она.Представитель Министерства подчеркнула, что гражданам Республики не требуется обращаться в суд с заявлением о снятии данных обременений.Ранее начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации департамента государственной регистрации Министерства юстиции ЛНР Максим Приходько сообщал, что обременения прав на недвижимое имущество, возникшие по обязательствам перед государственными и коммерческими учреждениями Украины, в Республике признаются недействительными.28 мая — Луганск