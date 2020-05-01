В Рубежном можно будет сдать анализы на коронавирус





Об этом говорится на сайте Рубежанского горсовета.



Отмечается, что сдать анализы смогут все желающие. Направление врача не обязательно.



При себе нужно иметь паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. Сдать кровь для проведения исследования можно в пункте забора крови КДЦ «Фармбиотест» с 11:00 до 14:00. Предварительная запись и справки по тел. +38 (050) -471-29-38. Новости Региона - Сегодня, 13:08 0 С 1 июня КДЦ «Фармбиотест» будет предоставлять услугу тестирования на вирус SARS-CoV-2 и антитела SARS-CoV-2 IgG, IgМ.Об этом говорится на сайте Рубежанского горсовета.Отмечается, что сдать анализы смогут все желающие. Направление врача не обязательно.При себе нужно иметь паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. Сдать кровь для проведения исследования можно в пункте забора крови КДЦ «Фармбиотест» с 11:00 до 14:00. Предварительная запись и справки по тел. +38 (050) -471-29-38. Новости Региона - Сегодня, 13:08 0

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