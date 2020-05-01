В Луганске изменили порядок регистрации прав на недвижимое имущество
В Луганске внесли ряд изменений в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации по нему.
Об этом на брифинге сообщила первый замминистра юстиции Анна Авильцева.
Она напомнила, что в мае было принято постановления, регулирующие отношения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, которые направлены на улучшение механизма реализации гражданами своих имущественных прав.
«5 мая 2020 года принято постановление Правительства №282/20 «О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации», которым установлены новые формы информационных справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях», — отметила первый замминистра.
«Гражданам, желающим приобрести объект недвижимого имущества, такая справка предоставит полную и достоверную информацию о нем. Информационные справки нового образца будут содержать всю историю обременений и арестов недвижимого имущества, в том числе как о возникновении таких арестов и обременений, так и об их снятии», — уточнила она.
Авильцева напомнила, что 19 мая было принято постановления №314/20 «О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации» и №315/20 «О признании недействительными обременений прав на имущество в виде залога и иных обременений прав».
«Внесенными изменениями уточняется механизм и порядок предоставления сведений об обременениях, а именно: данные обременения прав на недвижимое имущество исключаются государственным регистратором из государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений ЛНР и не отображаются в информационных справках о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях», — сообщила она.
Представитель Министерства подчеркнула, что гражданам не требуется обращаться в суд с заявлением о снятии данных обременений.
Ранее начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации департамента государственной регистрации Министерства юстиции Максим Приходько сообщал, что «обременения прав на недвижимое имущество, возникшие по обязательствам перед государственными и коммерческими учреждениями Украины, в Республике признаются недействительными».
Политика - Сегодня, 12:30 265
Об этом на брифинге сообщила первый замминистра юстиции Анна Авильцева.
Она напомнила, что в мае было принято постановления, регулирующие отношения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, которые направлены на улучшение механизма реализации гражданами своих имущественных прав.
«5 мая 2020 года принято постановление Правительства №282/20 «О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации», которым установлены новые формы информационных справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях», — отметила первый замминистра.
«Гражданам, желающим приобрести объект недвижимого имущества, такая справка предоставит полную и достоверную информацию о нем. Информационные справки нового образца будут содержать всю историю обременений и арестов недвижимого имущества, в том числе как о возникновении таких арестов и обременений, так и об их снятии», — уточнила она.
Авильцева напомнила, что 19 мая было принято постановления №314/20 «О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации» и №315/20 «О признании недействительными обременений прав на имущество в виде залога и иных обременений прав».
«Внесенными изменениями уточняется механизм и порядок предоставления сведений об обременениях, а именно: данные обременения прав на недвижимое имущество исключаются государственным регистратором из государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений ЛНР и не отображаются в информационных справках о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях», — сообщила она.
Представитель Министерства подчеркнула, что гражданам не требуется обращаться в суд с заявлением о снятии данных обременений.
Ранее начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации департамента государственной регистрации Министерства юстиции Максим Приходько сообщал, что «обременения прав на недвижимое имущество, возникшие по обязательствам перед государственными и коммерческими учреждениями Украины, в Республике признаются недействительными».
Политика - Сегодня, 12:30 265
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