Фермер ранил сержанта ВСУ, разбиравшего хозпостройки для ложных позиций – Народная милиция

Житель поселка городского типа Мироновский ранил сержанта ВСУ при попытке разобрать постройки его фермерского хозяйства с целью подготовки ложных позиций для съемок постановочных обстрелов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что для организации съемок постановочных обстрелов командующий оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" генерал Петр Ромигайло отдал указания командиру 24-й бригады ВСУ полковнику Валерию Гудзю "подготовить на полигоне ложные позиции, используя имеющиеся силы и средства".

"В связи с отсутствием материалов для оборудования позиций Гудзь решил воспользоваться, так сказать, "помощью" местного населения, приказав разобрать хозяйственные постройки фермерского хозяйства в населенном пункте Мироновский", – рассказал Осадчий.

"Фермер, шокированный беззаконием "защитников", выстрелил из охотничьего ружья в командира отделения младшего сержанта Короленко, приехавшего с подчиненными для мародерства. В результате происшествия военнослужащего с ранением отправили в госпиталь Северодонецка", – сообщил представитель Народной милиции.

Он добавил, что "в часть прибыла комиссия военной службы правопорядка для проведения разбирательства".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 мая — Луганск