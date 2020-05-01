Около 20 мирных жителей Донбасса за 5 месяцев подорвались на минах ВСУ – Народная милиция

Около 20 мирных жителей Донбасса за пять месяцев 2020 года подорвались на минах, установленных вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее он заявил, что житель Попасной подорвался на мине, установленной киевскими силовиками.

"Случай ранения мирного жителя на установленных украинскими карателями в нарушение Женевской конвенции противопехотных минах далеко не первый", - констатировал Осадчий.

"Так, по данным миссии ООН по правам человека, за пять месяцев 2020 года на украинских минах подорвалось 18 мирных граждан", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 мая — Луганск