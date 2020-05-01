УкроСМИ готовят в зоне "ООС" постановочные сюжеты для дискредитации ЛНР – Народная милиция

Журналисты украинских телеканалов и информационных агентств прибыли в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") для подготовки постановочных видеосюжетов, дискредитирующих Народную милицию ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Он рассказал, что по приказу командующего "ООС" генерала Владимира Кравченко в соединения оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" направленны съемочные группы украинских телеканалов и информационных агентств, в числе которых "1+1", "5 канал", ICTV и "Интер".

"Под руководством представителей 72-го центра информационно-психологических операций (ИПсО) украинские пропагандисты будут снимать постановочные кадры обстрелов, впоследствии выдавая их общественности как нарушение режима прекращения огня со стороны Народной милиции", - отметил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 мая — Луганск