Столичный русский драмтеатр подготовил для школьников программу "Ай да Пушкин!"

Артисты Луганского академического русского драматического театра (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева подготовили для школьников новую театрализованную программу "Ай да Пушкин!". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."В основу программы легла встреча в рамках проекта "Культурная среда", посвященная творчеству Александра Пушкина, которая состоялась в театре в феврале 2020 года. Предложенные тогда артистами этюды, инициативы и идеи показались настолько удачными и имели такой положительный отклик среди зрителей, что было принято решение ввести программу в репертуар для показа в фойе театра и на выездах", – говорится в сообщении.В ЛАРДТ уточнили, что программа рассчитана на школьников средних и старших классов, которые смогут познакомиться как с малоизвестными фактами из биографии Пушкина, так и с новым взглядом на его популярные произведения."Артисты театра в постановке разыгрывают известные сказочные сюжеты из "Сказки о золотой рыбке" и "Руслана и Людмилы", поют романсы на стихи Пушкина, читают одни из самых известных в мировой литературе признания в любви из "Евгения Онегина" и даже исполняют хип-хоп на стихи поэта", – рассказали в учреждении культуры."Программа "Ай да Пушкин!" позволит по-новому взглянуть на творчество классика, наглядно продемонстрирует, что произведения школьной программы – это не скучно, а великий русский поэт Александр Пушкин до сих пор в тренде", – отметили в театре.В ЛАРДТ добавили, что зрители смогут увидеть программу, как только будут сняты ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,5 млн, из них более 351 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 393 случая заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.27 мая ЧСПК решила возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, работу государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ), отменила строгий режим самоизоляции в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района, но сохранила ограничительные меры в Свердловске.28 мая — Луганск