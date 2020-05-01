Житель Попасной подорвался на установленной ВСУ мине – Народная милиция

Житель Попасной подорвался на мине, установленной военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что украинское командование, напуганное возможной активизацией боевых действий в связи с приведением в полную боевую готовность оборонного ведомства Республики, "отдало указания в подчиненные подразделения на усиление минно-взрывных заграждений".

"В свою очередь еще более напуганные украинские боевики приступили к беспорядочному минированию местности, в том числе дорог общего пользования и окрестностей населенных пунктов, где преступники ВСУ, прикрываясь мирными жителями, разместили свое вооружение", - сказал Осадчий.

"С начала недели нашими наблюдателями фиксировалось оборудование минных полей 30-й бригадой ВСУ на подступах к населенному пункту Попасная, где вчера подорвался на противопехотной мине местный житель 1964 года рождения. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу его родственники", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Он подчеркнул, что установку минно-взрывных заграждений в районе Попасной также неоднократно фиксировали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 мая — Луганск