Выпускники школ ЛНР рассказали, чем запомнился учебный год и о планах на будущее (ФОТО)

Выпускники общеобразовательных учреждений из разных регионов Республики, являвшиеся активистами республиканской детской организации (РДО) "Юная гвардия", рассказали ЛИЦ, как прошел их Последний звонок, чем запомнился последний школьный год, а также поделились планами на будущее.Праздник Последнего звонка в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции прошел в онлайн-формате для 92026 школьников Республики.Выпускница Славяносербской общеобразовательной школы Елена МосьпанНа самом деле я не так представляла себе день выпускного, но я благодарна преподавателям за то, что они постарались для нас, выпускников, для учеников школы, родителей и сделали видеопоздравление. Они большие молодцы. Спасибо им за это. После утреннего просмотра нашего школьного фильма мы с ребятами встретились в парке. Было очень забавно вспоминать все наши общие моменты, пересматривать фотографии.Мне приятно вспоминать все выступления и дружные подготовки к ним, веселые и интересные уроки от любимых учителей, незабываемые школьные приключения, которые помогли моему классу стать сплоченным коллективном. Я бы хотела, чтобы мы меньше уделяли внимание обидам и делали больше совместных проектов с РДО "Юная гвардия".Я хочу пожелать своим одноклассникам всегда оставаться такими добрыми, отзывчивыми и хорошими людьми, главное, чтобы мы не потеряли в суете взрослой жизни ту любовь и заботу, которую вложили в нас учителя и пронесли ее через года.Тяжело прощаться со школой, с любимыми учителями и даже с родным домом. Но это жизнь и я к ней готова.Выпускник Стахановской многопрофильной гимназии №15 имени Василия Сухомлинского Виталий РожковВ день выпускного столько добрых слов было сказано учителям и не меньше - ученикам. Только на днях я по-настоящему понял, как важно любить свою школу и ценить школьную пору. Но все же я бы хотел встретиться с учителями и учениками очно.В последний год обучения в школе было много интересных мероприятий, в которых я был актером, но в основном запомнился он дистанционным обучением. Честно говоря, это не для меня. Мне более комфортно, когда я общаюсь с учителем в действительности.Что можно сказать выпускникам, что бы пожелать? Уроки в школе и домашние задания, строгие проверки учителей – это все в прошлом. В этот период можно почувствовать удивительную радость, но при этом ощущается определенная грусть. Школа, конечно, навсегда запомнится своим весельем и удивительным уютом. Вы можете помнить своих верных друзей и веселые перемены, столовую еду и книги в библиотеке. Все это способно согревать душу, сердце даже во взрослой жизни. Пусть в жизни все будет складываться только наилучшим образом, а успехи будут сопутствовать на постоянной основе.Выпускница Алчевской средней школы №15 София МаксименкоКонечно, я ожидала лучшего от последнего года в школе. Все закончилось грустно, не было последнего урока, последнего звонка, вальса, который я должна была танцевать. 11 лет пролетели очень быстро. Хоть я 10 и 11 класс проучилась в школе №15, все-таки она стала для меня родной.Поэтому изменить хотелось бы только одно - чтобы у меня был выпускной и последний звонок. Учителям хочу пожелать терпения и благодарных учеников, а одноклассникам - достичь своих целей, к которым они так долго шли.Выпускница Луганского общеобразовательного учреждения - специализированной школы № 40 имени Владимира Комарова София ХрыкинаОчень грустно было осознавать, что у нашего выпуска не будет самого последнего звонка, но учителя подготовили для нас поздравительное видео. Это было очень важно для нас как для выпускников. Со своими одноклассниками мы еще не отпраздновали последний звонок, но планируем встретиться и провести время вместе, сделать фотографии на память.Очень много позитивных воспоминаний и эмоций за прошедший выпускной год, я очень благодарна за них своим одноклассникам. Ничего не хотелось бы менять. Хотелось бы пожелать одноклассникам не сдаваться и идти к своей цели! Учителям - терпения и еще раз терпения.Я безумно волнуюсь перед новым, таким важным жизненным этапом, но я уверена, что с поддержкой учителей и родителей у меня все получится. В дальнейшем хочу поступить в университет, закончить его и найти достойную работу.Выпускница Антрацитовской средней школы №19 Дарья КрасильниковаПоследний звонок - это то мероприятие, которое мы ждали 11 лет. Было очень грустно, что мы не имели возможности отпраздновать так, как планировали, но наши родители не растерялись и все равно устроили нам праздник. Нам удалось собраться дома у одного из одноклассников всем классом и родителями, мы жарили шашлыки, пели и танцевали.Возможно, есть капля грусти, так как мы учились вместе 11 лет, помогали друг другу, ссорились и мирились. В наших планах еще несколько раз собраться за это лето и, конечно, не забывать друг друга. Последний учебный год был очень насыщенным. Он запомнился особенной дружностью класса. Мы отрывались, но успевали учиться и готовиться к экзаменам.Выпускница Кировской многопрофильной гимназии Анна ЛежневаПоследний учебный год запомнился по-особенному. Была масса ярких воспоминаний и моментов. За последний год в школе, коллектив класса еще более сплотился, расставаться было очень трудно. Хотелось бы пожелать всем ребятам добиться поставленных целей и никогда не забывать прекрасное школьное время. А учителям - набираться терпением и дарить знания и тепло новым поколениям.У себя в мыслях никак не могу поверить, что новый жизненный этап уже начался, и он будет кардинально отличаться от предыдущего. В планах у меня самым важным сейчас является поступить и отлично окончить юридический институт.Выпускница Первомайской многопрофильной гимназии имени Николая Милютина Екатерина ОверченкоПоследний учебный год очень сблизил меня с моими одноклассниками. Мы стали более дружными, принимали активное участие в жизни школы. И эти воспоминания навсегда останутся со мной. Единственное, что хотелось бы изменить - это последние месяцы учебного года, ведь мы так хотели выпускной и даже сдать экзамены, но увы на это мы не можем повлиять.У меня огромный багаж мыслей и размышлений о будущем. Для меня это все очень ответственно и даже страшно в связи с данной ситуацией в Республике. Мой план на будущее еще не закончен. Конечно, первым делом мне бы хотелось удачно поступить, а дальше уже плодотворно трудиться.Выпускник Семейкинского учебно-воспитательного комплекса №31 Виктор ХарченкоПраздник Последнего звонка я провел с наилучшими эмоциями и с небольшим волнением, но, к сожалению, встречу с одноклассниками организовать не удалось.Последний учебный год запомнился уймой хороших воспоминаний. Ведь мы прекрасно проводили в время с одноклассниками в школе. Принимали участие в различных соревнованиях, квестах, походах, конкурсах, и это проведенное время мне запомнится на всю жизнь.В новый жизненный этап вступаю с мыслями, что детство уже закончилось и пора браться за голову. Поступить именно туда, где мне будет интересно, то, что ближе мне по душе. Конечно же, отучиться и завести новые знакомства.Выпускница Брянковской гимназии Валерия ШтендаПоследний звонок для нашего класса в этом году действительно важен, ведь больше он не повторится. Мы плодотворно готовились к такому важному торжественному дню. И нам искренне жаль, что многие планы нарушены в связи с ситуацией в мире. Нам не удалось организовать встречу, поскольку есть запрет на массовые сборы. Тем не менее, мы с нетерпением ждем такой возможности.Несмотря на определенные обстоятельства, мне удается сохранить позитивный настрой. Я с нетерпением жду еще одного волнующегося этапа - студенческой жизни. В планах у меня поступить в университет. Безусловно, хочется продолжать развиваться. Надеюсь, поставленные мною цели будут достигнуты.А последний школьный год запечатлелся яркими событиями. Наш класс был дружен как никогда. Мы стали командой и научились понимать друг друга. Хотелось бы выразить слова благодарности родителям, одноклассникам, учителям, руководителям и активистам РДО "Юная гвардия". Я благодарна каждому, кто разделил со мной положительные эмоции и сделал этот год незабываемым.Одноклассникам желаю упорно идти к своим целям, не останавливаясь на достигнутом. У каждого из учеников нашего класса есть что-то особенное, а вместе мы составили сильную команду. Хотелось бы, чтобы никто не потерял в себе этот огонек. Учителям хочу пожелать удачи в каждом дне, терпения и сил. На протяжении 11 лет они поддерживали нас, давали советы в различных ситуациях. И даже во время дистанционного обучения мы ощущали их заботу, тепло и понимание. Надеюсь, мы будем часто видеться и не раз еще придем в стены родной гимназии.28 мая — Луганск