Яйца и бензин. Что еще подешевело в Луганске



Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики.

Так, стоимость капусты снизилась на 22,5% - с 34,99 руб. до 27,12 руб., лука — на 12%, яиц — на 2,1%, бензина марки А-95 — на 1,9%, марки А-92 — на 1,7%. Незначительно подешевели свинина, горох, рыба, чай и дизельное топливо.

В то же время не изменились цены на хлеб, муку, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, сало, рис, макаронные изделия, гречневую крупу, соль, сахар, вареную колбасу, сосиски и сардельки, рыбные консервы, молоко, сметану, сливочное масло, творог, сыр и питьевую бутилированную воду.

В третьей декаде мая незначительно подорожали говядина, манная крупа, овсяные хлопья, подсолнечное масло, картофель, морковь и свекла. Подорожали яблоки. Экономика - Сегодня, 15:00 143 В Луганске заявили, что капуста, лук, яйца и бензин подешевели в третьей декаде мая.Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики.Так, стоимость капусты снизилась на 22,5% - с 34,99 руб. до 27,12 руб., лука — на 12%, яиц — на 2,1%, бензина марки А-95 — на 1,9%, марки А-92 — на 1,7%. Незначительно подешевели свинина, горох, рыба, чай и дизельное топливо.В то же время не изменились цены на хлеб, муку, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, сало, рис, макаронные изделия, гречневую крупу, соль, сахар, вареную колбасу, сосиски и сардельки, рыбные консервы, молоко, сметану, сливочное масло, творог, сыр и питьевую бутилированную воду.В третьей декаде мая незначительно подорожали говядина, манная крупа, овсяные хлопья, подсолнечное масло, картофель, морковь и свекла. Подорожали яблоки. Экономика - Сегодня, 15:00 143

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