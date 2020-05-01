В Луганске с начала года проверили почти 100 магазинов и рынков



Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщил начальник управления Александр Филипский.

«За период с 1 января по 27 мая 2020 года проведено 99 проверок на предмет соблюдения законодательства в сфере ценообразования, из них 40 — совместно с сотрудниками прокуратуры. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года состоялось 58 таких проверок», — отметил он.

Филипский добавил, что по результатам проверок составлено 83 протокола об административных правонарушениях, а также вынесено 106 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 290 тыс. руб.

«Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, — завышение фиксированных цен на пшеничную муку и соль, превышение предельной надбавки, непредставление документов на овощи и фрукты, а также отсутствие деклараций», — рассказал начальник управления. Удобный город - Сегодня, 14:32 105 С начала года в Луганске провели почти 100 проверок в магазинах, торговых комплексах и на рынках.Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщил начальник управления Александр Филипский.«За период с 1 января по 27 мая 2020 года проведено 99 проверок на предмет соблюдения законодательства в сфере ценообразования, из них 40 — совместно с сотрудниками прокуратуры. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года состоялось 58 таких проверок», — отметил он.Филипский добавил, что по результатам проверок составлено 83 протокола об административных правонарушениях, а также вынесено 106 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 290 тыс. руб.«Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, — завышение фиксированных цен на пшеничную муку и соль, превышение предельной надбавки, непредставление документов на овощи и фрукты, а также отсутствие деклараций», — рассказал начальник управления. Удобный город - Сегодня, 14:32 105

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