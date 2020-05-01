Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Недавний 75-летний юбилей Победы власти стран Прибалтики встретили буквально со скрежетом зубовным. Один из скандалов, связанных с Днем Победы в Латвии, приобрел особенно сильный резонанс – из ресторана в Юрмале была изгнана русская семья за то, что те украсили свою одежду георгиевскими ленточками. Но на этом история не закончилась...7 мая президенты Эстонии, Латвии и Литвы Керсти Кальюлайд, Эгил Левитс и Гитанас Науседа приняли совместное заявление о том, что «конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы». Левитс, Кальюлайд и Науседа уверяют, что «советская оккупация продолжалась вплоть до распада СССР». Глава Латвии Эгил Левитс (наполовину еврей, чьи родственники в 1941-м были уничтожены в Риге в ходе Холокоста) заявил, что «настоящие патриоты» не должны праздновать 9 Мая. Однако русскоязычные жители государства не пожелали прислушаться к этим предупреждениям и на День Победы пришли к тем памятникам советским солдатам, которые власти еще не успели демонтировать.Люди дисциплинированно, соблюдая предписанные карантином меры предосторожности, возложили цветы к монументам. После этого многие националисты в соцсетях начали высказывать яростное возмущение. «К почитателям тоталитаризма вирус не пристает. А если всё же пристает, быть может, пусть они не просят у страны оплачивать им медиков, а сами покрывают лечение тем, кого они окружали», – написал, например, в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Главе МВД Латвии Сандису Гиргенсу пришлось прилюдно оправдываться перед премьер-министром Кришьянисом Кариньшем в том, что полиция вообще допустила «сборище оккупантов» у памятника.Масла в огонь подлило сообщение рижанки Надежды Петровой, сообщившей в соцсети, что 9 мая она вместе с семьей в Юрмале отправилась пообедать в местный ресторанчик «Куриньш». В Латвии пандемия коронавируса идет на спад, заведения общепита работают. Но так как семья в связи с праздником была с георгиевскими лентами, хозяин ресторана Арнис Абелитис в категорической форме потребовал их снять – в противном случае пригрозил не пускать в свое заведение. «Мы, конечно, снимать не стали, развернулись и ушли! Омерзительное чувство было, не передать!» – пишет Петрова.После этого некоторые латыши провозгласили Абелитиса практически национальным героем. Глава праворадикальной партии «Национальный блок» Райвис Дзинтарс призвал министра Гиргенса впредь брать пример с Абелитиса. Журналистка Элита Вейдемане тоже похвалила Абелитиса и назвала советских солдат, освобождавших Ригу, «ордой насильников и убийц».Абелитис – бывший депутат самоуправления Юрмалы. После того, как известие об изгнании русской семьи из «Куриньша» распространилось по соцсетям, экс-депутат решил объяснить свою позицию публично.Он заявил, что воспринимает георгиевскую ленту как символ агрессии и оккупации. «В марте 2014 года вооруженные милитаристы, на форме которых были георгиевские ленточки, оккупировали Крым! Немного позже в этой одежде вооруженные милитаристы, на которых опять были георгиевские ленточки, начали войну в Донбассе. Война не завершилась по сей день, и, к сожалению, гибнут граждане Украины! Агрессоры, террористы, сепаратисты в любом случае получили свою порцию осуждения! В Европейском союзе, а вместе с этим и в Латвии.Мне все же не ясно, если наше высшее руководство осуждает оккупацию Крыма и войну в Донбассе, как так получается, что часть латвийской общественности может свободно носить символику террористов и агрессоров? Какой бы была реакция наших бывших и нынешних министров, если бы в ваш дом пришли гости с подобной символикой?» – негодует Арнис Абелитис. Абелитис сообщил, что и раньше изгонял из «Куриньша» людей с георгиевскими лентами.Эти его откровения лишь усилили гнев русских жителей Латвии.«Он не просто нацист, холоп и боров, он еще и полный, беспросветный, необразованный идиот. А называть этот затянутый целлофаном грязный хлев с липкими от грязи столами и лавками рестораном – это еще и больная фантазия», – пишет в социальной сети рижанка Надежда Лосева. «Там всегда жуткая грязь. Помойка», – отмечает Елена Кучай. «А если к нему посетители со свастикой и в нацистской форме придут, он что будет делать?» – вопрошает Михаил Черноусов. Оппозиционный политический активист и правозащитник Владимир Линдерман призвал не ограничиваться одним только раздражением в интернете. «Важен не сам отказ, а мотив отказа. В данном случае людям отказали из-за их политических взглядов, которые символизировала георгиевская ленточка. Об этом публично заявил владелец заведения. Это называется – дискриминация», – подчеркивает Линдерман.В Латвии давно уже запрещена советская символика. Недавно парламент принял закон, приравнивающий советскую военную форму к нацистcкой – и теперь бывшие советские военнослужащие, немногие еще живые ветераны, не могут носить ее под угрозой больших штрафов. Но георгиевскую ленту официально запретить еще пока не успели – хоть политики националистического толка поднимают этот вопрос регулярно.Владимир Линдерман отмечает, что ношение георгиевской ленты 9 мая означает, что человек публично декларирует свое положительное отношение к победе СССР и его союзников во Второй мировой войне. «Таким образом, отказ в обслуживании произошел именно из-за политических взглядов клиента, а не по какой-то иной причине. Возможно, имела место также и дискриминация по национальному или этническому признаку: хозяин – латыш, а клиенты – русские. Дискриминация запрещена законом», – напоминает правозащитник.Он посоветовал пострадавшим написать два заявления – в полицию и в офис омбудсмена. «Есть неплохой шанс, что полиция возбудит хотя бы административное дело. А омбудсмен даст, по крайней мере, правовую оценку случившегося, которую можно использовать в дальнейшем. Но, как показывает опыт, люди, пафосно возмущающиеся в социальных сетях, куда-то исчезают, когда доходит до конкретного дела. Возможно, так будет и в этот раз. И очень жаль, потому что случившееся в Юрмале – не какой-то случайный эпизод. Это отражение на бытовом уровне государственной политики, направленной на выдавливание русских из Латвии. Даже мягкое, минимальное наказание для владельца ресторана существенно охладило бы воспаленные мозги русофобов», – резюмирует Владимир Линдерман.Однако на сей раз, против обыкновения, жертвы дискриминации молчать не стали. Надежда Петрова сообщила о том, что не собирается оставлять этот вопиющий случай просто так. По ее словам, решение пришло после того, как выяснилось, что хозяин ресторана Арнис Абелитис уже не в первый раз позволяет себе вот так выгонять посетителей. В частности, по ее словам, имел место случай, когда Абелитис выгонял из своего заведения зашедших туда стариков с георгиевскими лентами. «Это просто ужас! И мы приняли решение не оставлять это дело так... В итоге мы написали заявление в полицию, в генпрокуратуру и омбудсмену», – сообщила Петрова.Тем временем Линдерман выяснил кое-какие нелицеприятные факты об Абелитисе. Оказалось, что официально он был хозяином «Куриньша» с 1993 по 1996 год, а потом переписал его на три других физических лица: Байбу Стигемане, Иеву Петаку и Линду Абелите. «Видимо, это стало мешать его политической карьере или были какие-то иные причины скрыть свой реальный статус хозяина. В любом случае такие действия наказываются в уголовном порядке. По статье 195.1 Уголовного закона, за сокрытие информации об истинном выгодоприобретателе виновному грозит до двух лет лишения свободы», – отмечает Линдерман. Он добрался до финансовых отчетов ООО «Куриньш» и тщательно их изучил. Содержащаяся там информация дает, по мнению Владимира Линдермана, повод заподозрить Абелитиса в том, что он ведет двойную бухгалтерию, выплачивая сотрудникам зарплату «в конвертах» и скрывает истинную величину своих доходов.Еще интересный факт. Линдерман отмечает, что о сестре Абелитиса Иеве Петаке известно, что она работала (возможно, и продолжает работать) специалистом по связям с общественностью в санатории «Янтарный берег» – по крайней мере, по состоянию на 27 апреля 2017 года. Петака, если верить депутатской декларации Абелитиса, в 2016 году подарила брату 20 тысяч евро. «Санаторий «Янтарный берег» принадлежит России. Да не просто России, а страшно сказать... Нет, лучше процитирую официальное название: «Филиал Федерального государственного учреждения «Оздоровительный комплекс «БОР» Управления делами президента Российской Федерации». Итак, сведем все линии воедино. В 2016 году сотрудница российского государственного учреждения Иева Петака дарит 20 тысяч евро своему брату Арнису Абелитису. Уже введены антироссийские санкции, но брат, истинный патриот Латвии, деньги принимает. Может быть, конечно, что и у Петаки 20 тысяч лежали в тумбочке, но более вероятно, что она их заработала на российской службе. И эти «токсичные» деньги она дарит брату. Есть о чем задуматься сотрудникам латвийских спецслужб», – заключает Владимир Линдерман.Несколькими днями позже он сообщил, что скандальный ресторан посетил независимый журналист Денис Бартецкий – и добился-таки, что его там обслужили даже при наличии георгиевской ленты. Некоторые читатели Facebook-страницы Линдермана стали заявлять, что русским лучше всего вообще игнорировать ресторан «Куриньш» вместо того, чтобы своими посещениями давать ему возможность заработать.Правозащитник возразил: «Когда-то негры в США упрямо шли в кафе «только для белых». Потому что это важнее, чем «тройная выручка». Это вопрос чести. Мы должны настоять на том, что с нашими символами мы можем заходить куда угодно и никто не вправе нас не пустить».А затем поделился своими впечатлениями и сам Бартецкий. Для него, кстати, подобный «эксперимент» – не первый. В 2017-м он похожим образом проверил принципы тогдашнего депутата Сейма от праворадикального «Национального блока» Иманта Парадниекса, известного почитателя легионеров СС. Тогда партия Парадниекса предложила поправки к закону о труде, согласно которым работник при выполнении обязанностей под угрозой штрафов и увольнения имеет право общаться с жителями Латвии только на государственном языке. «Не секрет, что Парадниекс тесно связан с салоном каминов AGNI (по документам владельцем салона является его сын). Пришли в магазин под видом людей, которые очень хотят купить дорогущий камин. Начали разговор с консультантом – по-русски, разумеется. Но отвечали нам исключительно на латышском. Однако все принципы улетучились в один миг – как только мы обозначили сумму, которую предполагаем потратить, консультант перешел на добротную русскую речь», –вспоминает Бартецкий.В случае с рестораном «Куриньш» Денис заранее позвонил туда и заказал столик. «На воскресенье, полдень. Определились с меню: пару салатов, свиная рулька, две чашки черного кофе. Нам пояснили, что в связи с чрезвычайной ситуацией меню сейчас в урезанном варианте – рульки нет. Но для нас они ее специально приготовят. К двенадцати мы уже были на месте. Встречают. Георгиевская ленточка чуть колышется у меня на груди... Это не самая вкусная еда. Нечто среднее. Никто не обращает внимания на георгиевскую ленточку. Нет даже никакой напряженности. Персонал вежлив и корректен», – рассказывает Денис Бартецкий.Он считает, что Абелитис, после того как обнародовали факты о его финансовых махинациях, велел персоналу не гнобить «неправильных» посетителей.Этот рассказ журналиста начал ходить по страничкам националистов и вызвал у них приступ ярости. «Доктор политических наук и магистр философии, журналист Кристапс Андрейсонс публично призвал убивать таких кретинов, как я. Вот такие итоги публикации о посещении заведения «Куриньш», –поведал Бартецкий в Facebook.Судя по приложенному им скрину, Андрейсонс еще и обозвал его «оккупантской свиньей». Денис Бартецкий пообещал не оставить это оскорбление безнаказанным.Андрей Виннико