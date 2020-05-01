Луганский театр кукол подготовил для юных зрителей премьеру сказки "Утенок"

Сдача постановки нового спектакля "Утенок" по пьесе Нины Гернет "Гусенок" состоялась в Луганском академическом театре кукол. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."Артисты Луганского академического театра кукол подготовили для детей и их родителей новый спектакль "Утенок". Сдача постановки проходила в узком кругу коллег, которые не только оценивали новую сказку, но и сами участвовали в ней, поскольку предложенная постановщиком спектакля Артемом Малаховым приключенческая история интерактивна, и без помощи зрителей главная героиня обойтись не может", – говорится в сообщении."Пьеса "Гусенок" была написана Ниной Гернет еще в 1930-е годы. Я ее немножко адаптировал под современного ребенка. Кроме того, мы постарались сделать спектакль мультимедийным, поэтому особое внимание уделили его художественному и музыкальному оформлению", – рассказал Малахов."Теперь осталось дождаться, когда наши маленькие зрители смогут прийти в театр", – добавил он.Директор театра Сергей Терновой напомнил, что из-за введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ограничений учреждение культуры пока закрыто для посетителей."Но рабочий процесс не останавливается: мы репетируем, готовим новые постановки, артисты ищут новые формы общения со зрителем", – отметил он.Терновой уточнил, что, в частности, в период карантина артисты размещают на странице театра в социальной сети "ВКонтакте" веселые и поучительные мини-сюжеты для детей, которые между собой называют "карапули"."Такой формат творчества появился как "побочный продукт" самоизоляции артистов. Актер, когда сидит дома, начинает аккумулировать энергию. Поскольку зрителя пока что нет, артисты выплескивают ее в виде этих "карапулечек", маленьких видео-зарисовочек. Это именно актерское творчество, мы сами придумываем сюжеты, сами режиссируем и сами ставим эти мини-спектакли", – рассказал актер театра, заслуженный артист ЛНР Андрей Ткаченко."Пока зрительный зал нашего театра пустует, любой желающий может быть с нами "ВКонтакте": посмотреть мини-передачу "Тетя Мотя и Дядя Вадя", увидеть репортаж "С места событий" или послушать сказку от Чудо-художника, Русалочки, Сундукового, Дамы с картины и других веселых персонажей, придуманных артистами Луганского академического театра кукол во время карантина", – отметили в учреждении культуры.Напомним, ранее Луганский академический театр кукол присоединился к культурологическому проекту "#Искусство дома" записью телеверсий трех спектаклей.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,5 млн, из них более 351 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 393 случая заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.27 мая ЧСПК решила возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, работу государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ), отменила строгий режим самоизоляции в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района, но сохранила ограничительные меры в Свердловске.28 мая — Луганск