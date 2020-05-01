Реорганизация угольной отрасли подразумевает максимальную соцзащиту горняков – профсоюз

Происходящая в ЛНР реорганизация угольной отрасли подразумевает максимальную социальную защиту горняков. Об этом заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Андрей Уразгильдеев.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Тема реструктуризации угольной промышленности волнует всех без исключения жителей Республики. Ведь именно от стабильной работы шахт во многом зависит рост экономики ЛНР и благополучие тысяч семей", – отметил он.

"По оценкам экспертов, большинство шахт по всему миру сегодня глубоко убыточны. Однако, опираясь на опыт других стран, успешно справившихся с реформированием угольной отрасли, концепция которых основывалась, в том числе, и на максимальной социальной защите горняков, Правительство ЛНР вместе с шахтерами успешно преодолеют все сложности данного процесса", – сказал Уразгильдеев.

Профсоюзный активист подчеркнул, что "конечно же, подобные проекты требуют немалых капиталовложений".

"Поэтому из бюджета Республики будут выделены немалые средства, которые, прежде всего, пойдут на поддержку горняков", – отметил он.

"Всем сотрудникам угольной промышленности, работающим на предприятиях, которые переходят в государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Республиканская топливная компания "Восток-уголь" будет в полном объеме сохранена заработная плата, льготы и стаж, поскольку вариант уменьшения фонда оплаты труда Правительством даже не рассматривается", – рассказал Уразгильдеев.

"При этом, в первую очередь, руководство Республики окажет поддержку тем, кто в связи с реструктуризацией будет вынужден искать новую работу. Для этой категории людей разработана программа предоставления социальных гарантий. Отмечу, что порядка 500 из них будут иметь возможность выйти на заслуженный отдых на три года раньше положенного срока. В свою очередь, пенсионерам, инвалидам труда, членам семей погибших или умерших работников угольных предприятия будет выделена дотация на приобретение угля", – сказал профсоюзный лидер.

Он добавил, что "всем наземным специалистам будет предложено трудоустройство на других государственных предприятиях Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР".

"Таким образом, Правительство сделает все, чтобы никто из шахтеров не оказался "на улице", – подчеркнул Уразгильдеев.

"Безусловно, реорганизация угольной отрасли – это сложный, подчас болезненный процесс. Но в результате реформирования наши шахты получат новый импульс к развитию, горняки – достойную оплату труда, а их близкие – благополучие и уверенность в завтрашнем дне", – отметил общественник.

Ранее Правительство ЛНР своим постановлением утвердило государственную целевую программу "Содействие в трудоустройстве работников ликвидируемых убыточных предприятий по добыче (переработке) угля", в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест с целью содействия занятости работников ликвидируемых угольных предприятий.

Также Правительство ЛНР утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий.

Кроме того, Правительство ЛНР приняло два постановления - "Об урегулировании вопроса исчисления страхового стажа отдельной категории граждан" и "Об особенностях досрочного назначения пенсии отдельной категории граждан", регулирующие вопросы социальной поддержки лиц, высвобождаемых с ликвидируемых шахт, и порядок зачета в стаж периодов, в которые не производилась уплата единого социального взноса.

28 мая — Луганск