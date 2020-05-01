ПФ ЛНР разъяснил порядок досрочного выхода на пенсию работников ликвидируемых шахт

Председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева на брифинге в ЛуганскИнформЦентре разъяснила порядок досрочного выхода на пенсию работников ликвидируемых угольных предприятий.Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова сообщала, что ведомство совместно с Министерством топлива, энергетики и угольной промышленности разработало проекты нормативных документов, предусматривающие ряд социальных гарантий для работников, высвобождающихся с ликвидируемых угольных предприятий, в том числе - предоставление права досрочного выхода на пенсию за три года до установленного законодательством срока.Васильева отметила, что 4 мая Правительство ЛНР приняло два постановления - "Об урегулировании вопроса исчисления страхового стажа отдельной категории граждан" и "Об особенностях досрочного назначения пенсии отдельной категории граждан", регулирующие вопросы социальной поддержки лиц, высвобождаемых с ликвидируемых шахт, и порядок зачета в стаж периодов, в которые не производилась уплата единого социального взноса."О каких льготах мы можем сегодня говорить? Прежде всего – это досрочный выход на пенсию не более чем за три года до достижения пенсионного возраста, включая, в том числе, и льготный стаж. Условия выхода на пенсию – это наличие необходимого стажа, в том числе и на льготных условиях, и предложение выхода на пенсию, которое выдается Фондом социального страхования на случай безработицы", - рассказала Васильева."Приведу пример как показательный. Право выхода на пенсию в Республике предусмотрено для мужчин в 60 лет, для женщин – в 55, и наличие стажа не менее 15 лет. Лица, которые подпадают под действия указанного постановления, имеют право выхода на пенсию: для мужчин - в 57 лет и от 52 лет для женщин при наличии стажа не менее 15 лет", - уточнила председатель ПФ.В тоже время, если речь идет о лицах, которые в угольной промышленности имели льготный стаж по списку № 1 и по списку № 2, то для них появляются требования по льготному стажу."Выход на пенсию также предусмотрен не более чем за три года (до наступления пенсионного возраста), но если мужчины по списку № 1 уходят на пенсию в 50 лет, то право (выхода на льготных условиях) предоставляется в 47 лет; требуемый общий стаж – 20 лет, из них не менее 10 лет должно быть на льготных условиях. Женщины, уходящие на пенсию по списку № 2 в возрасте 50 лет, также (должны иметь) наличие (общего) стажа не менее 20 лет и 10 лет стажа по списку №2, и тогда выход на пенсию будет в 47 лет", - уточнила представитель фонда.Она рассказала, что обязательным условием для назначения пенсии является обращение человека в Фонд социального страхования на случай безработицы, поскольку фонд может предложить человеку трудоустройство по специальности."В случае, если трудоустройства не произойдет, Фонд социального страхования на случай безработицы для Пенсионного фонда выдаст соответствующее предложение на досрочный выход на пенсию, и это будет основанием назначить человеку такую пенсию", - пояснила Васильева.Также, в соответствии с принятым постановлением, Пенсионный фонд будет засчитывать в страховой стаж периоды, в которые имела место задержка по заработной плате и, соответственно, имелась задолженность по уплате единого социального взноса."Мы знаем, что по отдельным предприятиям имелась задолженность по уплате единого социального взноса. Уплата единого социального взноса влияет на страховой стаж граждан и, соответственно, на размер пенсии", - уточнила руководитель ведомства.Напомним, ранее Правительство ЛНР своим постановлением утвердило государственную целевую программу "Содействие в трудоустройстве работников ликвидируемых убыточных предприятий по добыче (переработке) угля", в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест с целью содействия занятости работников ликвидируемых угольных предприятий.Также Правительство ЛНР утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий.28 мая — Луганск